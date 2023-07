La Commune de Saint-Josse revoit la durée et la taille de ses zones de livraison au profit des riverains

La Commune de Saint-Josse a décidé de redéfinir ses zones de livraison. Elle compte actuellement 40 zones de livraison. Les horaires et la taille de certaines de ces zones de livraison ont été revus. L’objectif est double: tenir compte des besoins réels en déchargement de biens et de personnes et offrir plus de possibilités de stationnement aux riverains.

Les zones de livraison attenantes aux écoles ou aux immeubles de bureau seront réservées au déchargement du lundi au vendredi et non plus du lundi au samedi. Certaines zones de livraison seront réservées au déchargement jusqu’à 15h et non plus 18h. Enfin, l’emprise au sol de certaines zones de livraison sera réduite de manière à gagner une quinzaine de places sur toute la commune.