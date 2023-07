Nahel, 17 ans, tué par un policier à Nanterre : la police bruxelloise se prépare à de nouveaux incidents cette nuit

La police bruxelloise prend sérieusement en compte la possibilité de nouveaux incidents suite au décès de Nahel, 17 ans, en France vendredi soir, et a donc pris les mesures nécessaires. La police bruxelloise en a fait part vendredi après-midi. "Des messages circulent à nouveau sur les médias sociaux et nous sommes prêts à tout", indique-t-elle.

Jeudi, les médias sociaux ont appelé les gens à se rassembler sur la place Anneessens à Bruxelles pour affronter la police et protester contre la mort de Nahel, 17 ans.

Lire aussi La situation dégénère à Bruxelles suite à la mort de Nahel, 17 ans, en France: un total de 64 personnes interpellées, «tolérance zéro»

"Nous étions préparés à cela et nous avons pu envoyer des gens sur place rapidement", a déclaré la police. "Dès que nous avons vu que des jeunes étaient présents, nous nous sommes mis en place, ce qui a permis d'appréhender rapidement un certain nombre de personnes, et un certain nombre d'objets qu'ils voulaient incendier, grâce en partie à l'aide de résidents locaux plus âgés, n'ont pas pris feu.

Les incidents ont eu lieu dans et autour du quartier d'Anneessens et à la gare du Midi, entre autres. Dans la rue Artesia à Bruxelles et sur la place de la Constitution à Saint-Gilles, un véhicule a été incendié à chaque fois. La police a arrêté 64 personnes au cours de la soirée. 47 mineurs et 16 adultes ont été placés en détention administrative, et un mineur a été arrêté judiciairement pour indiscipline et pour avoir frappé et blessé un inspecteur de police, qui a été blessé au cours de l'opération. Ce jeune homme a été libéré après avoir été interrogé.