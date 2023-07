Anderlecht : Kasper Dolberg, un attaquant à la relance

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Tout vient à point à qui sait attendre. Inquiets depuis quelques semaines, les supporters anderlechtois vont (enfin) pouvoir savourer le premier transfert estival de leur club préféré. Selon plusieurs sources, Anderlecht et Nice ont bel et bien trouvé un accord pour le transfert de Kasper Dolberg. Pour un montant de six millions et au terme de la troisième offre bruxelloise.