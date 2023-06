«Cat’s Eye»: TF1 adapte le dessin animé culte des années 1980 en série avec Camille Lou, Constance Labbé et Claire Romain

Alexia, Tam et Sylia sont de retour, sur TF1, et en live action ! Pour incarner les trois sœurs du célèbre dessin animé « Signé Cat’s Eyes », la chaîne a fait appel à des visages bien connus de ses téléspectateurs.

Camille Lou (« Le Bazar de la Charité », « Les combattantes », « Un tout petit petit mariage »), Constance Labbé (« Balthazar », « Joyeuse Retraite »), et Claire Romain (« Ici tout commence ») ont été choisies. « Ce sont trois talents sur lesquels on parie beaucoup et qui vont être un trio assez explosif. On voulait les faire incarner par de jeunes comédiennes, comme dans l’oeuvre de base », a expliqué Ara Aprikian, directeur général adjoint contenus du groupe audiovisuel, à Ouest France.