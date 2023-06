Shy’m dévoile être séparée du père de son fils Tahoma: «Il faut que je me sente aimée, mais pas adulée» (vidéo)

Le 22 janvier 2021, Shy’m donnait naissance à son premier enfant, un petit garçon prénommé Tahoma. Si l’identité du papa n’a jamais été dévoilée, on sait aujourd’hui que la maman en est séparée.

Invitée sur la chaîne Youtube de Popslay pour l’émission « Pizza Date », celle qu’on a récemment vue dans « The Wheel » sur TF1 a en effet confirmé qu’elle était « encore célibataire », avant de révéler les ingrédients (qu’elle n’a pas trouvés) pour qu’une relation amoureuse soit parfaite : « Moi, j’ai besoin qu’on me fasse énormément rire. C’est vraiment une des qualités premières. J’ai besoin de ne pas être mise sur un piédestal, ça aussi, c’est très important. Il faut un espèce d’équilibre, qu’on prenne soin de moi, que je me sente aimée, en sécurité, etc, mais pas adulée, pas mise trop en avant, sinon ça m’angoisse. »