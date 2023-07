DéFI réagit après le départ de Sadik Koksal pour le MR : « Il serait bon qu’il remette son siège au parlement »

« C’est un départ qui ne change rien à notre volonté et nous continuerons à prendre nos responsabilités pour assurer la gestion de cette commune et mener les projets inscrits dans notre accord de majorité. C’est le mandat que nous ont donné la majorité des Schaerbeekois, et c’est sur cette dynamique que nous devons poursuivre. Si certains reviennent sur leur parole et préfèrent l’opportunisme et les jeux politiciens au travail et au respect de leurs engagements, nous, nous décidons de continuer à avancer, et à travailler même dans ce contexte rendu plus difficile », souligne Cécile Jodogne (DéFI), bourgmestre f.f. de Schaerbeek.