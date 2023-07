Abattoir clandestin à Boussu : une partie des moutons saisis appartenaient à Julien Roisin, ex-candidat de « L’amour est dans le pré »

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’AFSCA, la police boraine, l’Unité du bien-être animal de la Région wallonne (UBEA) et huit refuges pour animaux (Animaux en Péril, Le Rêve d’Aby, Help Animals, Au Bonheur Animal, Equi’Chance, Forrest & Friends, De Ark van Pollare et Animal sans Toi… t) se sont mobilisés dans le Tournaisis et dans le Borinage pendant deux jours pour sauver 184 moutons et 10 chèvres destinés à un abattage illégal.