Coupe du monde de mountainbike: le Reidois Pierre De Froidmont 4e du shorttrack à Val di Sole

Au terme de la course de vingt minutes, la victoire est revenue à l’Allemand Luca Schwarzbauer qui s’est imposé au sprint devant le Sud-Africain Alan Hatherly et le Français Joshua Dubau. De Froidmont et Schuermans ont sprinté pour prendre respectivement les quatrième et cinquième places à quelques secondes du vainqueur.

La manche de Coupe du monde de cross-country, la discipline olympique du mountainbilke, se courra dimanche à Val di Sole. Grâce à leurs places parmi les cinq premiers en shorttrack, De Froidmont et Schuermans pourront prendre place sur la première ligne de la grille de départ.