Marie Meunier, présidente du CPAS de Mons, devient chroniqueuse radio

Les nouvelles et nouveaux défis se multiplient pour la Montoise Marie Meunier, présidente du CPAS. C’est ce samedi qu’elle va se marier avec Sébastien Sakkas. Et c’est ce vendredi qu’elle a annoncé sur les antennes de M Radio qu’elle deviendrait chroniqueuse à l’antenne, à partir de septembre prochain.

Lire aussi Le ténor montois Arthur Meunier est passé de The Voice à l’opéra: «Le chant, c’est ce qui me donne envie de me lever le matin!»

La première émission est programmée pour le vendredi 1er septembre à 7 h 30. Marie Meunier aura en fait sa propre émission. « On y parlera de vous, de vos projets solidaires et je répondrai à toutes vos questions » souligne-t-elle. À l’antenne, ce vendredi matin, elle a également précisé qu’elle serait là en tant que Marie et pas en tant que présidente de CPAS.