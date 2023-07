Émeutes à Bruxelles : un total de 101 arrestations administratives ont eu lieu dans la capitale ce vendredi soir

Nahel, 17 ans, tué par un policier à Nanterre : situation tendue en France, des émeutes ont éclaté, près de 45.000 policiers et gendarmes mobilisés Effectifs renforcés, blindés légers et couvre-feux: les autorités ont encore renforcé vendredi leurs moyens pour tenter d’enrayer le cycle des violences, pillages et destructions qui agitent sporadiquement de nombreuses villes du pays depuis le décès mardi du jeune Nahel, tué par un policier lors d’un contrôle routier. DR 45.000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour la nuit de vendredi à samedi selon Gérald Darmanin, Ministre de l’Intérieur de France. Ils sont mobilisés pour tenter d’enrayer les violences qui secouent la France depuis la mort mardi de Nahel, tué par un policier lors d’un contrôle routier. « Davantage d’unités spécialisées », comme le RAID, la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) ou le Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) seront mobilisés, a ajouté Gérald Darmanin sur TF1, parlant de « moyens exceptionnels ». De son côté, Mélenchon appelle à « ne pas toucher » aux écoles, bibliothèques ou gymnases, « notre bien commun » de videos Jets de projectiles contre des véhicules de police, tirs de lacrymogènes, groupes de jeunes le visage masqué et quelques trottinettes brûlées : la tension était palpable vendredi soir au centre de Marseille, quelques jours après la mort de Nahel à Nanterre. La police a annoncé au moins 63 interpellations vers 22H45 parmi ces petits groupes, très mobiles dont certains « tentent des pillages » sur plusieurs artères. Deux policiers ont été blessés légèrement. Policier en civil visés Une enquête pour tentatives de meurtre sur personnes dépositaires de l’autorité publique a été ouverte vendredi à Marseille après l’agression de deux policiers en civil dans la nuit, en marge des tensions consécutives à la mort de Nahel, a annoncé le parquet. « Bloqués par un incendie de poubelles », vers 03h20 du matin vendredi, ces deux policiers ont été « pris à partie par un groupe d’une vingtaine d’individus », a précisé le communiqué du parquet, qui souligne que « l’un d’eux a été reconnu en sa qualité de policier ». Après être sortis de leur véhicule, les deux hommes ont été « violemment frappés », l’un présentant une fracture au niveau d’un œil et une « estafilade » d’un coup de couteau au poignet, l’autre un traumatisme crânien pour lequel il était encore hospitalisé vendredi après-midi. Il a été à nouveau placé en observation après avoir été pris de malaise à l’issue de son examen par l’unité médicale judiciaire. Bus à l’arrêt Le ministère de l’Intérieur a ordonné vendredi aux préfets d’interrompre bus et tramways sur tout le territoire à partir de 21H00, afin de limiter la propagation des émeutes qui visent aussi les infrastructures de transport. de videos Cette mesure annoncée par le ministre Gérald Darmanin intervient après trois nuits d’émeutes avec bâtiments incendiés, magasins pillés et bus et tramways attaqués par des bandes d’émeutiers un peu partout en France. En Ile-de-France, avant même cette annonce, Ile-de-France Mobilités (IDFM) avait annoncé la fin des services de bus et tramways à 21H00 tous les soirs « jusqu'à nouvel ordre », comme c'était déjà le cas jeudi. « Nous souhaitons que le service public reprenne (…) mais nous ferons toujours primer la sécurité des agents et des passagers », a résumé vendredi matin le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, alors qu'il visitait un site de la RATP attaqué à coups de cocktails Molotov la veille à Aubervilliers (Seine-saint-Denis). Bilan : 12 bus totalement incendiés et un treizième partiellement endommagé. « Les bus servent tous les jours aux habitants de banlieue (…) c'est une structure de transport populaire », a déploré le patron de la RATP Jean Castex devant les carcasses calcinées. Ailleurs en Ile-de-France, 18 bus ont été brûlés à Provins (Seine-et-Marne) et, au total, Ile-de-France Mobilités a dénombré une trentaine de véhicules détruits. Des décisions de fermeture de réseaux de transports ont été prises un peu partout en France tout au long de la journée. À Marseille, tout le réseau sera mis à l’arrêt dès 19H00, métro compris. Dès le milieu d’après-midi, Bordeaux, Grenoble ou Pau annonçaient la fin du service des bus et tramways pour 21H00. À Saint-Etienne, « en raison des multiples incivilités survenues la nuit dernière », la fermeture était annoncée pour 20H00 et même 19H30 à Metz, « en raison de l’appel d’organisations politiques à manifester en centre-ville à 20h00 », selon le maire François Grosdidier (LR). Décision « injuste socialement » Cette interruption inhabituelle des services publics de transport en raison des émeutes soulève quelques interrogations. Plusieurs fédérations syndicales d’Ile-de-France (CFDT, CGT, Unsa, FSU et Solidaires) ont condamné dans un communiqué la décision d’arrêter bus et tramways, jugée « injuste socialement et totalement contraire à l’obligation de continuité de service public ». Chez les syndicats de la RATP en revanche, certains appellent à des mesures plus drastiques encore. « Il faut fermer le réseau ferré aussi (métro et RER) », a réclamé Jean-Christophe Delprat, responsable RATP à FO-Transports. de videos « On estime que les mesures ne sont pas suffisantes parce qu’il y a un climat de violence tel qu’on ne peut pas se permettre de laisser les conducteurs de métro, les agents de station qui sont souvent des femmes qui travaillent seules, sans sécurité », a-t-il ajouté. La RATP, qui exploite le métro et les lignes A et B du RER, se contente pour l’instant de fermer les stations où les émeutes sont les plus violentes, comme à Nanterre-Préfecture, non loin de là où un policier a tué Nahel, mardi. Pour Arole Lamasse, secrétaire général de l’Unsa-RATP, les mesures vont « dans le bon sens » mais « il faudrait que dans les zones identifiées comme les plus dangereuses, on arrête les bus à partir de 17H00 ». Le syndicaliste dit également avoir demandé à ce que les opérations de contrôle dans les transports cessent pour que « les salariés soient mobilisés pour de l’information et de l’orientation des voyageurs ». Elisabeth Borne annonce le déploiement de blindés de la gendarmerie Elisabeth Borne a annoncé vendredi le déploiement de véhicules blindés de la gendarmerie pour faire face aux violences qui touchent depuis trois nuits de nombreuses villes en France. Des « forces mobiles supplémentaires » vont en outre être déployées, a précisé Matignon à l’AFP, ajoutant que des « événements de grande ampleur mobilisant des effectifs et pouvant présenter des risques d’ordre public en fonction des situations locales » seraient annulés. Ces décisions font partie des mesures arrêtées sous l’autorité du président Emmanuel Macron lors de la cellule interministérielle de crise qui s’est réunie en milieu de journée au ministère de l’Intérieur. Vague de fêtes d’écoles annulées en Ile-de-France De nombreuses fêtes de fin d’année ont été annulées en dernière minute vendredi dans les écoles, collèges ou lycées d’Ile-de-France, après des consignes des services locaux de l’Education nationale pour éviter des rassemblements en soirée aux abords des établissements, sur fond d’émeutes. Selon des témoignages recensés par l’AFP, des parents d’élèves en Ile-de-France ont reçu vendredi des messages de la direction de leur établissement, leur annonçant l’annulation des kermesses prévues le soir même dans l’académie de Versailles, de Créteil ou certaines écoles parisiennes. Dans l’académie de Versailles, les fêtes de fin d’année comme les kermesses et fêtes d’écoles « prévues en soirée ne sont pas annulées systématiquement mais font l’objet d’une évaluation au cas par cas, en fonction du contexte local », a indiqué la rectrice, Charline Avenel, dans un message adressé aux directeurs d’écoles et chefs d’établissements vendredi après-midi. « Vague d’annulations » dans les hôtels, selon la principale fédération Le principal syndicat patronal de l’hôtellerie-restauration, l’Umih, a indiqué vendredi que les hôteliers français « subissaient une vague d’annulation de leurs réservations » dans les zones touchées par les violences déclenchées par la mort de Nahel, abattu par un policier en région parisienne. Depuis le 27 juin et la mort de l’adolescent de 17 ans, « plusieurs villes de France connaissent des tensions très fortes qui se traduisent par de la violence. L’état des lieux chaque matin fait par nos présidents Umih dans les départements m’alarme sur des attaques, des pillages et des destructions de commerces dont certains restaurants et de leurs terrasses », déplore dans un communiqué le président de l’Umih, le chef Thierry Marx. Les concerts de Mylène Farmer au Stade de France annulés Les concerts de Mylène Farmer prévus vendredi et samedi soir au Stade de France à Saint-Denis ont été annulés, pour permettre aux forces de l’ordre de se déployer ailleurs afin de faire face aux émeutes, a annoncé la préfecture de Seine-Saint-Denis.

Les forces de l’ordre étaient sur le qui-vive vendredi, après que de nouveaux appels au rassemblement ont été lancés sur les réseaux sociaux, pour dénoncer la mort de Nahel à Nanterre, en France. Cet adolescent de 17 ans a été abattu par un policier, après s’être soustrait à un contrôle. Il n’y a pas eu d’incidents majeurs à Bruxelles vendredi soir, mais plusieurs jeunes ont été arrêtés «préventivement», parce qu’ils s’étaient présentés à des lieux de rendez-vous annoncés, munis de matériel qui, selon la police, «pouvait être destiné à commettre des dégradations».