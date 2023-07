Jean-Luc Reichmann lève le voile sur la saison 11 de «Léo Mattéï»: «On va l’axer peut-être plus sur…» (vidéo)

Si Jean-Luc Reichmann était au Festival de Télévision de Monte-Carlo, c’était pour parler de la fameuse et vivement attendue semaine de combat des Maîtres de midi… mais aussi -et surtout- de sa série policière, « Léo Matteï », officiellement renouvelée à notre micro pour une onzième fournée. « La saison qui arrive, on va l’axer peut-être plus sur la brigade », nous a-t-il confié. « Vous savez, que ce soit à Paris, Marseille, Monaco ou ailleurs, on ne rentre pas dans une brigade des mineurs sans avoir une fêlure psychologique, professionnelle, humaine ou familiale. il y a forcément eu, pour chaque membre d’une brigade, un moment donné où la personne s’est dit : il faut que je puisse faire quelque chose pour les enfants. Donc, on va essayer de développer un peu cet aspect-là, creuser au plus profond de nos personnages… parce que c’est important de pouvoir dire aux enfants que malgré ces fêlures, malgré les épreuves, on peut s’en sortir. »

« On a tous été enfant, et dans la cour de récré, il y a toujours eu les petits, les grands, les gros… On a tous vu des enfants qui ont été sujets à quelques différences, qui ont été maltraités. Moi, j’étais la tache ! », poursuit l’animateur préféré des Français. « Léo Mattéï est venu de toutes ces différences. Donc on va essayer de développer ce côté humain, ce côté comédie intra-brigade des mineurs, aussi. Parce qu’avec Stomy Bugsy et Lola Dubini, on s’ennuie pas du tout. On est une espèce de famille. Et moi, j’aime bien créer des familles. »