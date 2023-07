Le BXL S’ket Park fait son retour au Bois de la Cambre jusqu’au 24 septembre (photos)

Ce tout nouveau « BXL S’Ket Park » sera constitué de trois modules qui permettront d’accueillir le roller, le skateboard, la trottinette, le vélo BMX, le cross ou le quad… Sont prévus un lanceur plan incliné, un module central composé d’une funbox avec rail et ledge ainsi qu’un lanceur courbe (quarterpipe). Les modules seront solides constitués d’une ossature en acier galvanisé, d’une sous-couche en douglas et d’une finition en skatelite pro. Une structure totalement démontable et remontable qui pourra être replacée à l’avenir au Bois de la Cambre ou ailleurs sur le territoire de la Ville de Bruxelles.

Benoit Hellings, échevin des Sports et du Climat, se réjouit à l’idée de voir ce skatepark prendre ses quartiers pour la troisième fois au cœur du poumon de verdure de la capitale belge : « Le milieu des sports urbains ne cesse de se développer, et c’est un sport en vogue aujourd’hui qui a de grandes ambitions pour demain. La preuve en est, avec les apparitions du breakdance et du skateboard aux Jeux olympiques de Paris l’an prochain. Le BXL S’ket Park réapparaît cette année, au sein d’un espace vert exceptionnel qu’est le Bois de la Cambre, afin d’offrir aux Bruxellois et Bruxelloises l’opportunité d’assouvir leur passion, de se perfectionner et d’apprendre dans un cadre vert et apaisé. »