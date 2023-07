Eliane Tillieux est notre invitée de ce dimanche: «Pour les femmes, rien n’est jamais acquis, les lois ne suffisent pas» (vidéo)

« Depuis mon accession, je me sens responsable de faire passer un message. Au Parlement, on a 43 % de députées. Les hauts fonctionnaires sont tous masculins pour l’instant. J’ai fait approuver dans les statuts de la Chambre une disposition particulière : dans le cadre de promotions, lorsque des candidats sont à compétence égale, le choix se portera sur le genre le moins représenté dans le service ou dans le grade concerné. Il y avait un consensus politique. Nous l’avons aussi fait pour les personnes en situation de handicap. »

« La société diffuse encore trop les rôles genrés. Par exemple, la culture peut faire évoluer les esprits. Il faut aussi donner plus de modèles féminins aux filles et aux femmes dans tous les secteurs de la société. Trop longtemps, la culture féminine a disparu de la surface de la terre. J’en ai encore discuté avec une femme cheffe d’orchestre qui a caché sa grossesse au début et qui l’a annoncé seulement à son orchestre à 6 mois. Elle avait peur de le dire… »

« Rien n’est jamais acquis. C’est pour cela que les quotas sont toujours là. Les lois ne sont pas suffisantes. Il faut faire évoluer les mentalités. Le levier est à l’école, chez les parents, dans toute la société. Il y a aussi la question des jouets. Et quand il y a une fête de famille, les filles ramassent encore plus vite que les garçons les assiettes à table. Ce n’est pas normal. »

« Les femmes de qualité ne manquent pas dans ce gouvernement : la ministre de la Défense, de l’Intérieur, la présidente du Sénat et de la Chambre… Nous avons aussi eu Sophie Wilmès comme Première ministre. En Belgique, à présent, on n’oserait plus réserver certaines fonctions uniquement à des hommes. Cela se passe bien avec la Présidente du Sénat. Nous sommes complémentaires et différentes même sur les idées. »

Présidente de la Chambre, Eliane Tillieux, namuroise depuis toujours, a connu un parcours politique classique. Aujourd’hui, maman de deux garçons, cette passionnée des langues est passée par l’Institut Supérieur des Traducteurs et Interprètes (ISTI). Elle fut même temporairement professeur de langues dans un institut technique et professionnel. Sa route, elle l’a poursuivie notamment par une maîtrise en management public à Solvay et par un travail à la SWDE. Le virus de la politique la fera passer par la Province et la commune.

« J’ai demandé le concours du service fédéral pension pour que nous soyons à présent au plus proche du système ordinaire que vit le citoyen. Je prépare le dossier de cette manière et puis le bureau décidera. Pour la crédibilité des institutions, la population doit comprendre que nous sommes des personnes comme les autres et que notre attitude doit être au plus proche du citoyen. »

« Je n’étais évidemment pas une experte en la matière et j’ai demandé une étude juridique. J’ai demandé un second avis. Quand j’ai reçu les résultats de cette seconde étude, je suis passée au bureau du Parlement et entre-temps, nous avons suspendu les paiements. J’avais conscience que l’on visait par ces mesures des anciens présidents de la Chambre, mais nous devions montrer de la clarté et mettre en place un système crédible. »

« Quand j’ai posé la question à L’ASBL des pensions suite à un cas litigieux d’un député pensionné, je voulais comprendre les règles de calcul pour un député et sur un haut fonctionnaire. C’est là que tout a commencé. J’avais posé la question le 20 juillet. En septembre, quand le responsable de la cellule est venu me trouver, un nouveau directeur, il m’a expliqué ce qu’il avait trouvé. »

«Plus d’hommes que de femmes partent en mission parlementaire»

Qu’est-ce qui vous a étonné encore dans cette disparité homme-femme dans votre institution ?

« Dans les missions des parlementaires à l’étranger, on a comptabilisé le nombre d’hommes et de femmes qui partent. Nous avons remarqué qu’il y avait 70% d’hommes et 30% de femmes...Or nous sommes 43% de femmes. Certains collègues osent me dire encore : c’est normal, elles doivent s’occuper des enfants...On aurait tendance à oublier que les papas ont des enfants aussi. On va donc revoir les conditions des missions à la Chambre et au Sénat. Dans le cadre des missions, il faudra donc être attentif à l’avenir à la question du genre et de la mixité. Ce sera l’article 2. Il faut des hommes et des femmes dans nos missions. »

Vous réfléchissez aussi à la question du genre ?

« Nous avons un « Plan genre » aussi. Nous aurons un « Référent genre » à la Chambre. Le recrutement est en cours. On a besoin de tout le monde dans un Parlement. Nous devons réfléchir même au niveau des toilettes. Dans un monde idéal, nous aurions besoin de toilettes non genrées. Nous avons aussi besoin de toilettes qui permettent de changer un enfant. L’air de rien, cette législature, nous avons beaucoup de jeunes mamans et papas. Comme on a diminué l’âge des élus, on a des élus qui fondent des familles. Il faudrait aussi un local d’allaitement et un frigo pour conserver les biberons. »

Vous voulez porter ce débat au niveau européen ?

« Voici 15 jours, en vidéo-conférence, nous avons organisé au niveau européen une réunion de Président(e)s d’assemblée pour expliquer notre démarche au sein du Parlement belge. L’idée est de leur demander leurs bonnes pratiques et d’aboutir à un document commun au niveau européen au premier trimestre prochain. Nous voulons faire évoluer les statuts des assemblées : plus d’inclusion, d’ouverture... On est un des seuls pays au monde à avoir un système bicaméral avec deux femmes à la tête des assemblées. L’idée est de porter cette image à travers l’Europe. »

C’est beau et en même temps, il reste de vieux réflexes comme vous dites...

« Au niveau de l’administration, j’ai imposé que dans toutes les notes, au-delà de l’impact budgétaire, il y ait un impact de genre. Par exemple, quand on fait des acquisitions pour la bibliothèque, quel est l’impact de genre ? Combien de livres ont pour auteurs des femmes ou des hommes ? Les gens ont encore trop l’impression que ce n’est pas important. C’est important. »

Vous vous êtes même battue pour un tableau, incroyable histoire, non ?

« Il s’agit du portrait d’un président d’assemblée : à l’époque, il fait faire son portrait par une femme-peintre. Le portrait est bleuté à l’arrière-plan et plus vif que tous les autres qui sont rouges, bordeaux... Le bureau de l’assemblée de l’époque a décidé de le retirer et de recommander le tableau exécuté par un homme, avec un portrait plus rigide et autoritaire. Nous avons retrouvé, après de nombreuses fouilles, le portait réalisé par la femme-peintre dans la cave du Parlement. Nous l’avons exposé en-dessous du portrait actuellement exposé. Je tenais à expliquer le sort réservé aux peintures de femmes par cet exemple. »

«Une vraie journée commence à 7 h et se termine vers 23 h, minuit ou une heure du matin »

Que faites-vous le dimanche ?

« J’essaie de rencontrer mes amis, ma famille, j’ai besoin de la nature. Les marches Adeps sont très importantes pour moi. J’ai une petite-fille depuis quelques mois. C’est cela la vraie vie. »

Vous voulez aussi faire connaître la Chambre ?

« J’encourage les visites au Palais de la Nation, nous devons être ouverts. Je réponds aussi aux questions du citoyen. Le 17 mai, nous organisons à chaque fois un événement autour des LGBTQI+. Il y a plusieurs moments dans l’année où nous accueillons des associations et des citoyens... »

Qu’est-ce que le public vous pose comme questions ?

« Pas nécessairement sur des dossiers locaux, mais cela concerne l’urbanisme, les sens de circulation à Erpent, de futurs lotissements, des questions sur la potabilité de l’eau à La Bruyère, la recherche d’emploi, de logement, des questions de rassemblement familial et de séjour.... Je rappelle aussi que je n’ai pas des emplois en poche. Je leur rappelle qu’ils doivent chercher eux-mêmes un job et se former. Je veux responsabiliser les gens. C’est encore plus vrai aujourd’hui après le covid. Par ailleurs, la guerre en Ukraine fait paniquer beaucoup de monde. »

Quels profils de citoyens ?

« Ce sont des gens qui ont besoin de parler, d’être écoutés. Je vois aussi des personnes qui ont des projets, comme celle qui est venue pour lancer une offre de repas pour les sans-abris pour les week-ends...Quand j’étais députée à Namur, je prenais le bus de Champion pour aller au Parlement et j’écoutais les gens dans le bus. C’est le fondement même de notre métier et de l’écoute démocratique. Nous devons plus que jamais être sur le terrain pour montrer que la femme ou l’homme politique n’est pas différent des citoyens. Nos enfants vont à l’école, font du sport, participent à des mouvements de jeunesse...»

Quel a été votre premier combat comme députée ?

« Au Parlement wallon, je me suis battue pour la suppression de la taxe sur les débits de boissons. Michel Daerden, ministre à l’époque, m’avait soutenue. Je trouvais qu’il était important de garder des lieux de convivialité. »