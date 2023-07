Le conflit social perdure chez Delhaize: sept magasins resteront portes closes ce samedi!

Un conflit social touche le groupe depuis le mois de mars et la décision de franchiser l’ensemble de ses 128 magasins qui ne le sont pas encore.

Les deux magasins situés en région bruxelloise, Hankar à Auderghem et Mozart à Uccle, ont rouvert. Ceux de Nivelles, Seraing et Embourg en Wallonie sont, en revanche, fermés. Et des magasins gardent aussi portes closes en Flandre orientale.