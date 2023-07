Disparition de Céline, 31 ans, en Tasmanie: la police lance un appel, elle recherche un témoin clé! (photo)

Les recherches se poursuivent en Tasmanie dans l’espoir de retrouver Céline Crémer, une Liégeoise de 31 ans, originaire de Trooz, qui n’a plus donné signe de vie depuis la mi-juin. Depuis lundi, jour où les enquêteurs ont découvert son véhicule sur le parking de Philosopher Falls, un lieu de randonnée situé à 5km de la ville de Waratah, les recherches se concentrent sur ce parc.

Lire aussi Céline, une Liégeoise de 31 ans, a disparu en Tasmanie : les recherches se concentrent sur un nouvel endroit

Ce vendredi, les enquêteurs se trouvaient toujours sur place et focalisaient leurs recherches sur un lieu précis. Une majestueuse chute d’eau située dans le parc. « Les équipages concentrent leurs efforts autour de la cascade des chutes Philosopher. Le personnel de recherche et de sauvetage de la police passe en rappel depuis la plate-forme d’observation pour fouiller dans la brousse environnante et la végétation épaisse », précisait la police tasmanienne.