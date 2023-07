«Il était très misogyne»: Laurence Boccolini revient sur ses débuts auprès de Philippe Bouvard

Laurence Boccolini était l’invitée d’honneur de Jordan De Luxe ce vendredi 30 juin sur C8, l’occasion pour elle de revenir sur son départ de « Tout le monde veut prendre sa place », mais aussi d’évoquer son avenir à la télévision. L’animatrice a également retracé sa carrière, revenant sur ses débuts à la radio. « J’ai commencé à 16 ans aux ‘Grosses Têtes’. Je triais les cartes postales, je ne le voyais jamais. Il arrivait dans une Rolls. J’étais dans le bureau de ses secrétaires, qui étaient adorables. On m’a mise derrière la porte » a-t-elle raconté. Elle est aussi revenue sur ses premiers contacts avec Philippe Bouvard, qui chapeautait l’émission à l’époque. « Quand il arrivait, on ouvrait la porte et moi j’étais derrière. C’était affreux ! Je le voyais rentrer… » a-t-elle ajouté, précisant qu’il n’était pas très agréable, « Il a un caractère. Un sale caractère. »

Lire aussi «Ce fut une très belle aventure»: Laurence Boccolini annonce quitter l’animation de «Tout le monde veut prendre sa place»

Allant plus loin, elle a précisé que le présentateur emblématique était « très dur avec les femmes » : « Il était très misogyne. Il fallait être super blindée. Mais moi, il m’a beaucoup appris. » En effet, Philippe Bouvard est en quelque sorte devenu son mentor par la suite, lorsqu’elle a été promue, puis dans la suite de son parcours à la télé. « Il a été très important pour moi. Il a changé. Il a compté énormément pour moi. » a-t-elle assuré, « J’étais hôtesse aux Grosses Têtes, je servais à boire. Et en 2001, quand j’ai commencé le Maillot faible, je suis devenue sociétaire. Pour moi, c’était vachement important »