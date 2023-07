Une œuvre de street art sur la passerelle Notre-Dame à Tournai

Porté par IDETA et financé par les fonds FEDER et la Wallonie, le projet a pour objectif de réenchanter le centre-ville par des interventions artistiques audacieuses et valorisantes. Les premières réalisations sont en cours de finalisation : l’œuvre de street art sur la passerelle Notre-Dame à Tournai a été inaugurée et les fresques de part et d’autre du pont Devallée sont achevées.

