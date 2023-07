À la découverte de l’atelier-boutique Sample Slow Jewelry à Bruxelles : des bijoux épurés et intemporels

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ces deux dernières semaines, à travers notre rubrique hebdomadaire en collaboration avec KIF Radio (97.8 FM), nous vous présentions Greenzy et Seed, deux projets lauréats des Hub Awards 2023 organisés par la Région bruxelloise. Mais lors de cette compétition qui récompense les entreprises qui impactent positivement Bruxelles, d’autres projets ont également décroché leur ticket pour la finale et méritent tout autant d’être mis en lumière. Ce samedi, c’est au tour de Sample Slow Jewelry, qui concourait dans la catégorie « Prix du jury (artisan) ».

Lire aussi Avec Greenzy, pas besoin d’être un expert pour composter facilement: cette start-up bruxelloise attire l’attention

Dans le studio de KIF, aux côtés de Davy et Chloé, Nora, la fondatrice du projet, est venue expliquer le concept de son atelier-boutique, spécialisé dans la bijouterie. « Le concept, c’est que l’atelier est dans la boutique et on y fabrique tous nos bijoux à partir d’argent et d’or recyclés. »