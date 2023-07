«Secret Story»: le retour de la téléréalité culte se précise!

Ça fait quelques années qu’un possible retour de « Secret Story » est évoqué, sans que le projet ne se concrétise finalement. Mais depuis février dernier, les spéculations se sont précisées, suite à la mise en ligne des huit premières saisons sur Youtube, en accès libre. En mars, Clément Garin affirmait que l’émission reviendrait dans une nouvelle version, bien différente de l’originale, et plus proche de la version québécoise de « Big Brother ». Aujourd’hui, le journaliste semble se raviser, citant une source « proche du dossier » qui lui aurait confié : « Le retour aux fondamentaux de la ‘Star Academy’ a séduit ; il faut donc que ‘Secret Story’ revienne comme les fans l’ont connue ». Sur son compte Instagram cg.scoops, il affirme que l’émission pourrait retrouver l’antenne dès le printemps 2024, même rien n’est encore signé.

Des négociations seraient en effet en cours entre TF1 et Endemol France, qui tenteraient de s’accorder sur « les contraintes budgétaires » qu’occasionnerait ce retour. De son côté, Télé-Loisirs affirme que ce revival est déjà acté, pour une des chaînes du groupe TF1. Lors de sa conférence de rentrée, le groupe média est resté vague sur le sujet « Secret Story », tout en cultivant le mystère. « On peut toujours l’espérer. Il faut voir si cette forme de téléréalité peut s’inscrire dans le contexte de l’époque. Rien n’est arrêté. Il y a différents projets. Celui-là et beaucoup d’autres. Ça fait partie des nombreuses surprises que je vous réserve » a déclaré Ara Aprikian, le directeur général adjoint des contenus.