Basic-Fit propose désormais un programme d’accompagnement pour inciter les femmes enceintes à faire plus d’exercice

C’est ce qui a incité Basic-Fit à lancer son « Programme femmes enceintes », un programme de fitness avec des exercices et du coaching destiné aux femmes enceintes, ainsi qu’un programme de suivi post-partum. La présentation de ce programme s’est faite mercredi dernier au Basic-Fit de Haren.

Le contenu du programme

Le Programme femmes enceintes est composé de 9 programmes de 4 semaines, soit 36 semaines au total. Les femmes enceintes suivent un programme d’entraînement avec des exercices de mobilité, de musculation et d’endurance. Le programme comprend des séances d’entraînement par vidéo, des séances d’entraînement de poids corporel, des séances d’entraînement avec des outils à domicile et des séances de méditation. 7 des 9 programmes ont été établis pour la grossesse et les 2 derniers programmes sont destinés à la période post-partum. Ceux-ci sont exclusivement disponibles sous forme de vidéos afin de tenir compte du groupe-cible de mamans.