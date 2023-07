« J’ai plus l’habitude » : Florent Pagny ému lors de sa première scène depuis son cancer (vidéo)

Alors qu’il se bat toujours contre un cancer du poumon diagnostiqué en 2021, Florent Pagny a repris le chemin de la scène relançant sa tournée interrompue. C’est à Nîmes que le chanteur a entamé sa tournée des festivals, prévu tout l’été, et qui marquera son retour après un an et demi d’arrêt. Les arènes de Nîmes affichaient complet ce vendredi soir, avec un public survolté à l’idée de retrouver le comeback du chanteur, qui a enchaîné ses tubes. « Ça fait un drôle d'effet, c'est la reprise et vous êtes toujours là. Vous m'avez envoyé tellement de messages d'amour que je crois que c'est ce qui m'a fait passer l'histoire si bien » a-t-il confié aux 10 000 spectateurs, comme le rapporte Éric Bureau, du Parisien. Sur Twitter, le journaliste a également publié une vidéo de l’entrée sur scène de la star qui faisait son entrée sur le titre « L'instinct ». Après un petit faux départ, l’artiste s’est adressé au public lançant un joyeux : « Bonsoir à tous ! » « J’ai démarré trop tôt, j’ai plus l’habitude c’est pour ça… » a-t-il continué, avec humour, avant de reprendre sans embûches.

Pendant la soirée, l’interprète de « Savoir aimer » a également tenu à remercier son public pour son soutien infaillible. « Pendant cette année et demie, il s'est passé tellement de choses et vous m'avez tellement envoyé d'amour que je pense franchement que c'est ça qui m'a fait passer l'histoire aussi bien » a-t-il assuré avec émotion. Le show a ensuite été marqué par un hommage à Johnny Hallyday, avec une reprise de « Je te promets », mais aussi par l’arrivée de Zazie sur scène. L’autre tête d’affiche du festival a rejoint son comparse de « The Voice » avant de reprendre avec lui son titre « Si tu veux m'essayer ». En fin de concert, Florent Pagny a demandé une petite faveur à ses fans. « Sur la dernière tournée, j’avais instauré une troisième mi-temps. Mais les médecins m’ont dit que je pouvais chanter, mais pas faire d’excès autour » a-t-il affirmé, avant d’ajouter, « Donc s’il vous plaît, il ne faudra pas m’attendre après le concert. Je ferai un départ Beatles, je laisserai les musiciens finir la dernière chanson. »