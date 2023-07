Anderlecht bat les Roumains du FCSB en match amical (5-2)

L’ailier gauche a été l’élément le plus actif offensivement dans les rangs mauves même si, comme trop souvent, son dernier geste a manqué d’efficacité. Dans leur sillage, Ashimeru, qui n’a joué que 45 minutes avant d’être remplacé par Diawara (NDLR : Vertonghen et Debast étaient menagés), a également montré toute son importance.

Dans les autres satisfactions d’un Anderlecht qui a manqué de poids offensivement durant cette première heure, on peut retenir les prestations de Delcroix, précieux pour tenir la baraque derrière, N’Diaye, dont l’entente avec Amuzu et le calme balle au pied sont des atouts, et Engwanda qui s’est créé deux belles occasions sans conclure. Pour Baouf et Monticelli, deux autres jeunes de Neerpede, cela a été plus compliqué de se montrer à leur avantage.

Deuxième heure : Dreyer brille, Leoni se montre, Stassin se blesse

Lors de la deuxième partie de rencontre, Anderlecht a largement dominé son adversaire mais a dû attendre le dernier quart d’heure pour prendre les devants. Dreyer a fait 3-2 suite à un centre de Sadiki, Arnstad 4-2 sur un service d’Angulo et Sardella 5-2 après avoir été parfaitement mis sur orbite par Dreyer.

Le Danois a été l’un des joueurs les plus en vue durant cette deuxième partie de rencontre et montre sans doute déjà qu’il sera l’un des atouts offensifs des Mauves. Dans l’entrejeu, un autre pourrait le devenir : Theo Leoni. Déjà intéressant face à Audenarde, le taulier des « RSCA Futures » la saison dernière semble prêt à faire le grand saut vers les « A ». Face au FCSB, qui n’a plus jamais pesé offensivement, il a montré de très belles choses notamment en donnant quelques bons ballons vers l’avant.

Seule ombre au tableau de cette deuxième rencontre de préparation, la sortie sur blessure de Lucas Stassin (cheville droite ?). L’attaquant, toujours dans le viseur de Westerlo, a cédé sa place à Masscho après avoir joué une vingtaine de minutes (NDLR : Masccho a joué back gauche, Sadiki ailier gauche, Angulo en « neuf »).

Anderlecht lors des soixante premières minutes : Van Crombrugge, Engwanda, Baouf, Delcroix, N’Diaye, Kana, Ashimeru (46e Diawara), Stroeykens, Monticelli, Amuzu, Raman.

Anderlecht lors des soixante dernières minutes : Coosemans, Sardella, Lapage, Lissens, Sadiki, Diawara, Leoni, Arnstad, Dreyer, Angulo, Stassin (84e Masscho).