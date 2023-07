Une nouvelle éolienne chez Bridgestone à Frameries : « Elle permettra une économie de 2.965 tonnes de CO2 par an »

Bridgestone Aircraft Tire Europe (BAE) est un fournisseur de pneus d’avion neufs et rechapés ainsi qu’un prestataire de services dans l’industrie aéronautique. « Entreprise phare de la région montoise, BAE compte près de 200 employés et ouvriers. Son activité consiste à « rhabiller » les pneus d’avion usés de ses clients, pour une cinquantaine de modèles différents », indique l’entreprise dans un communiqué. « Basée à Frameries et forte de plus de 50 ans d’expérience, la société dessert les compagnies aériennes et les ateliers de réparation de roues d’avion dans toute la région EMEA (Europe, Afrique et Moyen Orient). Elle fait partie du groupe Bridgestone, leader mondial des solutions avancées et de la mobilité durable. Présents dans 150 pays, les 145.000 employés de Bridgestone travaillent chaque jour pour offrir les meilleurs services et produits à la société ». Chez Bridgestone à Frameries. - E.G.

60 % des besoins en électricité couverts par l’éolienne L’éolienne Vestas V117 d’une capacité de 4,2 MW et d’une hauteur de 150 mètres produira chaque année 6.500.000 kWh et couvrira environ 65 % des besoins en électricité du site de Frameries. « Elle permettra une économie de 2.965 tonnes de CO2 par an. Le projet a été porté et sera exploité par ActiVent Wallonie, une société coopérative à responsabilité limitée entre Luminus (51 % de participation) et plusieurs intercommunales, dont IDEA, qui gère le zoning de Frameries où Bridgestone est implanté ».

« Cette éolienne est la réponse aux défis de notre époque. Les énergies renouvelables, comme l’énergie éolienne, nous permettent de sortir du tout fossile. Grâce à cette éolienne, près de 3.000 tonnes de CO2 seront évitées ! », a commenté Elio Di Rupo, ministre-président de la Wallonie.

Sécurité et développement durable « La qualité de son travail et les investissements en automatisation et robotique ayant fait du site de Frameries une véritable usine modèle dans l’ensemble du groupe japonais, permettent une capacité de production de 400 pneus par jour. Une telle activité nécessite évidemment la plus grande rigueur, aussi en termes de sécurité », indique encore l’entreprise. Lire aussi Bridgestone conscientise ses 150 employés à la sécurité et l’environnement (vidéos) L’inauguration de l’éolienne, ce samedi 1er juillet, s’inscrivait dans le cadre plus large de deux journées consacrées à la sécurité et à la durabilité.