Une centaine d’étudiants au Mont des Arts pour demander la fin de la justice de classes

Une centaine de militants et d’étudiants du collectif ’Belgium Moves For Justice’ manifestaient samedi au Mont des Arts à Bruxelles pour dénoncer la justice de classes, en référence et en soutien à l’affaire Sanda Dia.

Sanda Dia est décédé en 2018 lors d’une activité de baptême du cercle estudiantin Reuzegom à la KULeuven. En mai, la cour d’appel d’Anvers a acquitté les 18 prévenus d’administration de substances nuisibles et de négligence coupable. Ils ont cependant été condamnés à une peine de 200 à 300 heures de travaux d’intérêt général pour homicide involontaire, traitement dégradant et infractions à la législation sur le bien-être animal. Ce jugement, jugé trop clément par bon nombre d’associations, a suscité de vives réactions en Flandre.