Nous vous offrons des bons d'achat de 100 euros pour profiter des soldes d'été au Designer Outlet de Roermond

Profitez des « SUMMER SALE » avec un rabais extra sur les prix outlet au Designer Outlet Roermond.



Jusqu’au 23 juillet, vous pouvez profiter d'économies supplémentaires pendant les soldes d’été. Votre agenda est rempli de brunchs entre amis ou de journées à la plage en famille ? Modernisez votre look avec des chemises en coton élégantes de Polo Ralph Lauren, des sandales en cuir chics de Copenhagen et des lunettes de marque cool de Gucci ou Armani. Il y a aussi un grand choix de vêtements de sport, des baskets fraîches de Nike aux leggings flatteurs d'Adidas, en passant par le matériel de course hi-tech et performant d'Under Armour.



Nocturnes d'été avec des horaires d'ouverture étendus du lundi au vendredi de 10h à 21h et le samedi et le dimanche de 9h à 21h - jusqu'au 2 août.