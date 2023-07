Liège et Bruxelles sous tension avec l’affaire Nahel : « Un collègue n’est jamais à l’abri de devoir ouvrir le feu pour un refus d’obtempérer »

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Deuxième nuit sous haute surveillance, à Bruxelles, vendredi soir. La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a procédé, vendredi, à 94 arrestations administratives (80 mineurs et 14 majeurs), à la suite de rassemblements dans certains quartiers du centre-ville, et sur le territoire de la zone de police Bruxelles-Nord, ce sont sept arrestations administratives qui ont eu lieu. Les jeunes s’étaient donné rendez-vous via les réseaux sociaux, TikTok et Snapchat en tête.

Dans la Cité ardente, c’est sur la place de la République française que le rendez-vous avait été donné pour manifester.