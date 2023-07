«Ça me rend folle. Ça ne se fait pas!»: Amandine Pellissard remontée face à l’attitude de certains fans

Il y a quelques semaines, les Pellissard annonçaient avoir déménagé dans une nouvelle villa à Montpellier, quittant leur ancienne maison dans laquelle ils commençaient à se sentir à l’étroit. « Ça faisait un petit moment qu’on cherchait, mais qu’on ne trouvait pas. On commence à être à l’étroit ! À Alès, même s’il y a beaucoup de chambres, la maison n’est pas très grande et elle est mal foutue. On avait envie d’une maison plus grande et d’une ville plus au calme. Et puis, tu vis dans le Sud, il te faut une piscine ! » confiait alors Amandine Pellissard, dans une interview à Jeremstar. Un changement d’autant plus nécessaire que la famille est sur le point de s’agrandir, avec l’arrivée d’un neuvième enfant d’ici quelques mois. Mais même si elle adore sa nouvelle demeure, il y a un détail qui ne plaît pas du tout à la mère de famille, comme elle l’a indiqué dans sa story Instagram de ce mercredi 28 juin. C’est en rentrant d’une sortie en amoureux avec son mari qu’elle a fait un constat décevant. « On rentre à pied, parce qu’on n’est pas très loin. On passe et on voit des volets en bois entrouverts, et on voit une nana qui nous prend en photo en scred. » a-t-elle raconté.

Visiblement remontée, l’ex-star de « Familles nombreuses » a ensuite expliqué que ce genre de choses arrive fréquemment lorsqu’ils sont au restaurant. « Ça me rend folle. Ça ne se fait pas. Tu veux une photo, tu demandes. Tu ne prends pas les gens en photo à leur insu. Vous vous êtes pris pour des paparazzis ? Ce n’est pas la première fois que ça arrive et ça ne sera sans doute pas la dernière. » a-t-elle déploré. Amandine Pellissard espérait sans doute que son nouvel environnement, dans une plus grande ville, lui permettrait d’avoir un peu plus d’intimité qu’à Alès où elle affirme qu’elle ne sortait plus. « Ici ça va finir pareil si ça continue. » a-t-elle ajouté. Excédée, elle a conclu en demandant une faveur aux curieux : « Moi, j’en ai marre. Je ne sais pas, parlez et demandez au lieu de faire des trucs dans le dos, c’est pour quoi faire ? »