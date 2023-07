«Immense tristesse»: Mylène Farmer sort du silence après l’annulation de ses concerts au Stade de France

« J’ai rêvé qu’on pouvait s’aimer. J’attendais ce moment hors du temps pour partager avec vous cette émotion, ce vertige unique que vous seuls êtes capables de procurer. (…) Je vous aime » C’est avec ces mots que Mylène Farmer s’est adressée à ses fans ce samedi 1er juillet, citant partiellement les paroles de sa chanson « Rêver ». La chanteuse a ajouté ressentir une « immense tristesse » suite à l’annulation de ses deux concerts, qui devaient avoir lieu les 30 juin et 1er juillet au Stade de France. Dans l’après-midi de vendredi, la Préfecture de police avait décidé de faire l’impasse sur plusieurs événements, afin d’éviter des dégradations, dans un climat tendu depuis le meurtre de Nahel, tué par un policier après un refus d’obtempérer, le 27 juin dernier. La disparition de l’adolescence a engendré des émeutes dans plusieurs banlieues françaises, et pendant plusieurs jours consécutifs.

« Toutes les pensées de Mylène Farmer vont à celles et ceux qui se réjouissaient de vivre avec elle, ces deux soirées (…) et qui avaient organisé leurs transports et leurs logements parfois depuis près de deux ans » est-il ensuite précisé dans le communiqué fourni par les équipes de la star. En effet, plusieurs fans étaient déjà présents aux alentours du Stade de France, lorsque l’annulation a été annoncée. « On a des amis qui arrivent du Québec, qui attendaient leurs valises quand on leur a annoncé la nouvelle. Vous n’imaginez même pas la situation dans laquelle eux se trouvent. » a déclaré une fan au micro de BFMTV. Qu’ils se rassurent, les équipes de Mylène Farmer ont indiqué être à la recherche de nouvelles dates à ajouter à la tournée Nevermore, qui avait démarré le 3 juin, à Lille.