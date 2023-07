Lors du mariage de Marie Meunier, présidente du CPAS de Mons, ses grands-parents ont fêté leurs noces de diamant !

Marie Meunier, la présidente du CPAS de Mons, et Sébastien Sakkas se sont passé la bague au doigt ce samedi en début d’après-midi. Un mariage célébré dans des conditions un peu particulières. En effet, comme l’a indiqué Nicolas Martin, le bourgmestre qui a officié, c’était pour lui la toute première fois qu’il célébrait un mariage d’un membre du collège communal et qui plus est, la benjamine, Marie Meunier.

Ce samedi, à l’hôtel de ville de Mons. - M.C.