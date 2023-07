Le chef Benoît Neusy, bien connu à Mons, est hospitalisé pour une embolie pulmonaire

« Il est hospitalisé depuis mercredi pour une embolie pulmonaire, il est actuellement en service cardiologie. Il est sous surveillance et en attente d’examens plus approfondis ce lundi », explique-t-elle.

Le chef Benoît Neusy a dernièrement relevé un nouveau défi professionnel en quittant le Domaine d’Arondeau à Péruwelz pour le Domaine du Chant d’Eole à Quévy. Il a remanié toute la carte de la brasserie et s’apprête à ouvrir, fin juillet, un nouveau restaurant gastronomique au même endroit. Cependant, depuis ce mercredi, il est hospitalisé. La nouvelle commençait à s’ébruiter sur les réseaux sociaux, et ce samedi, Benoît Neusy a voulu donner de ses nouvelles via sa compagne :

Une autre épreuve

À ce souci de santé s’ajoute une autre épreuve… « Notre famille est endeuillée par le départ, cette nuit, de notre adorée Carine, sa sœur aînée. Benoît est contraint au repos forcé. Les visites et appels ne sont actuellement plus autorisés et ce, pour plusieurs jours. Il me transmet également qu’il vous est très reconnaissant des nombreuses marques d’affection et d’amour que vous lui transmettez, il ne peut vous répondre personnellement mais vous assure qu’il garde le moral pour revenir auprès de nous Tous en de meilleures conditions… »