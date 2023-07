Tour de France: pourquoi les coureurs portent un masque en interview

L’organisateur ASO a mis en place des mesures de précaution comme le port du masque obligatoire dans les zones d’interview et les paddocks. L’accès sera également limité dans les coulisses. Le protocole prévoit qu’en cas de contrôle positif, un coureur n’est pas automatiquement exclu. La décision finale sera prise en concertation avec le médecin de l’équipe, le directeur médical de l’UCI et le coordinateur covid du Tour.

de videos

« En revanche, les coureurs ne porteront pas de masque sur le podium. On ne veut pas non plus un contraste total entre la vie courante et nous », souligne le directeur du Tour, Christian Prudhomme à l’AFP qui regrette lui-même de ne pas pouvoir « serrer la main des coureurs » pour la quatrième édition de suite.