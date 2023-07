«Hijack»: Idris Elba en héros des airs dans cette minisérie en temps réel!

Voilà un concept qui va certainement vous rappeler celui de « 24 Heures chrono », mais en version compressée, puisque c’est durant sept heures, et donc sept épisodes, que va se dérouler l’intrigue de « Hijack ». Ce thriller raconte ainsi le détournement d’un avion en provenance de Dubaï et à destination de Londres. Au cours des sept heures de vol, les autorités au sol se démènent pour trouver des réponses. À bord, Sam Nelson, un négociateur reconnu dans le milieu des affaires, doit user de toute son ingéniosité pour sauver la vie des passagers. Mais sa stratégie très risquée pourrait bien le mener à sa perte.

Ce concept original, on le doit à George Kay, qui signe déjà les séries « Criminal » et « Lupin », sur Netflix. Cette fois, c’est pour Apple TV+ que le Britannique a développé son nouveau projet au rythme effréné. Côté casting, c’est Idris Elba qui mène la danse, et ce avec brio si on en croit les premières critiques. Selon plusieurs médias anglo-saxons, la réussite de « Hijack » se joue sur le charisme et la performance de l’acteur.