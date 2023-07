Un homme, coincé entre un tram et le trottoir à Bruxelles, dans un état critique

Un homme s’est retrouvé coincé entre un tram et le trottoir sur le boulevard du Midi à Bruxelles samedi soir. L’homme a été transporté à l’hôpital dans un état critique et le conducteur du tram a également été emmené en état de choc, indiquent dimanche les pompiers de Bruxelles. Les circonstances de l’accident ne sont pas encore claires. L’enquête est en cours. Le trafic des lignes de tram 51 et 81 a dû être interrompu jusqu’à environ 22h00 en raison de cet accident.