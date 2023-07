Affaire Nahel: Liège et Bruxelles sous tension, environ 130 arrestations ont eu lieu chez nous vendredi soir

Le président du SLFP Police donne donc un conseil : « Quand on est un citoyen mêlé comme témoin ou personne principale à une action, il faut obéir aux injonctions. Si on n’obéit pas, ça part en rébellion, en rébellion armée si on est en voiture, et ça ouvre la porte à une réaction telle qu’un tir si le policier estime que les critères sont réunis ».

« Je ne peux pas dire non. Un collègue n’est jamais à l’abri de devoir ouvrir le feu pour un refus d’obtempérer. Il doit suivre des procédures et prendre des décisions en un quart de seconde. Des magistrats vont estimer si l’usage de la force ultime appliqué par les policiers s’appuyait sur la légalité, la légitimité, la proportionnalité et la subsidiarité prévue par la loi ».

« L’affaire est à l’instruction. On ignore tout du contexte, certains éléments ne sont encore connus que des magistrats et pas du public ».

« Cela peut être en rendant un quartier inaccessible aux forces de police, pour implanter un peu plus durablement leur petit trafic, ou qui casse et pille tout ce qui est à voler. Mais les policiers chez nous ne sont pas en état d’alerte, ce qui illustre bien la différence avec la France. Et nous sommes convaincus d’un retour au calme rapide chez nous ».

Deuxième nuit sous haute surveillance, à Bruxelles, vendredi soir. La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a procédé, vendredi, à 94 arrestations administratives (80 mineurs et 14 majeurs), à la suite de rassemblements dans certains quartiers du centre-ville, et sur le territoire de la zone de police Bruxelles-Nord, ce sont sept arrestations administratives qui ont eu lieu. Les jeunes s’étaient donné rendez-vous via les réseaux sociaux, TikTok et Snapchat en tête.

Les obsèques de Nahel dans la discrétion

La France a connu une nuit très tendue, de vendredi à samedi, malgré les 45.000 forces de l’ordre réquisitionnées par le Président Macron.

Au moins 1.311 personnes ont été interpellées durant la nuit, avec des violences inouïes à Lyon, à Lille, à Marseille ou encore en banlieue parisienne, où des mairies et des bâtiments publics ont été incendiés, des commerces ont été vandalisés et pillés, et des policiers ont été pris pour cible et blessés par des bandes d’individus. Ce samedi soir, des renforts policiers devaient arriver après l’appel des maires, confrontés à des émeutes « sans précédent ».

Samedi matin se tenaient aussi les obsèques de Nahel, à Nanterre dans une certaine discrétion.

Les joueurs de l’équipe de France, dont Kylian Mbappé ont lancé un appel au calme sur leurs réseaux sociaux. « Issus pour beaucoup d’entre nous des quartiers populaires, le sentiment de douleur et de tristesse, nous les partageons également. (…) La violence ne résout rien, encore moins lorsqu’elle se retourne inéluctablement et inlassablement contre ceux qui l’expriment, leurs familles, leurs proches et leurs voisins. Le ‘vivre ensemble’ auquel nous sommes attachés est en danger, et il est de notre responsabilité à tous de le préserver. Il existe d’autres manières pacifiques et constructives de s’exprimer ».