Les Belges n'ont jamais pris autant de vacances avant l'été que cette année: un boom de 17%

L'augmentation du nombre de jours de congé pris en Belgique est principalement due à une hausse en Wallonie (+16,9%). Les travailleurs en Wallonie ont donc bien profité de la prolongation des vacances de carnaval dans les écoles ainsi que des vacances de printemps (qui tombaient en mai), dont l'impact se fait sentir pour la première fois cette année. En Flandre on observe également une augmentation du congé pris (+7,9% par rapport à l'année dernière). Seule dans la région de Bruxelles-Capitale les travailleurs ont pris moins de vacances depuis le début de l'année que l'année dernière (-0,5%) et par rapport à la période d’avant le covid (-6,5%).

3 % du temps de travail des travailleurs belges a été consacré aux jours de vacances entre les mois de janvier et de mai. Ce pourcentage n'a jamais été aussi élevé au cours des dernières années. Il s'agit d'une augmentation de 7,6 % par rapport à l'année dernière et même de 40,8 % par rapport à il y a deux ans.

« Les Flamands et les Wallons ont plus pris de jours de vacances cette année qu’à la même période les années précédentes », confirme laura Couchard, experte juridique chez Acerta. « La principale raison de cette augmentation se trouve peut-être dans l’attention accrue portée à l’équilibre vie privée/vie professionnelle. Les travailleurs prennent ainsi leurs vacances de façon plus dispersée pour garantir cette équilibre tout au long de l’année. Il est aussi possible que certains travailleurs aient eu besoin de prendre des congés plus tôt après un climat de crise qui est traversé depuis plusieurs années (crise covid, guerre en Ukraine, crise de l’énergie, etc.). »