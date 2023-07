Enterrement de Claude Barzotti: amis et fans ont salué le «Rital»

On reconnaissait aussi l'humoriste Richard Ruben, qui avait fait les premières parties de Claude Barzotti à l’Olympia, le footballeur Enzo Scifo, ou encore le producteur et chanteur Lou Deprijck, accompagné de sa jeune compagne Vanessa. Les chanteurs Christian Delagrange et Claude Michel étaient également présents, tout comme l'accordéoniste Michel Pruvost

La chanteuse française Michelle Torr, amie de l’artiste, a accompagné Alessandro, le frère de Claude, ainsi que Sarah et Vanessa, les filles du chanteur, et ses petites-filles, vers le chœur de l'église. La cérémonie d'hommage s’est ouverte avec « Là où j'irai », chanson de Claude Barzotti, interprétée en direct par la chanteuse Morgane, qui fut de longues années sa choriste. « Claude était un artiste, un paroissien et un homme bon », a rappelé le prêtre.

« Je suis fière d’être ta fille, d’être une Barzotti et de te ressembler », a déclaré Sarah Barzotti, la fille cadette du chanteur. « Je suis une Barzotti et je le reste. Et dans le verbe et dans le geste ! » « Ce silence et ce vide que tu laisses sont tellement difficiles », a ajouté Vanessa Barzotti, sa fille aînée. « Tu étais notre héros et je ne sais pas comment nous allons faire sans toi. Papa, j’aimerais te dire combien je suis fière de toi. Tu es un exemple de force et de courage pour nous tous. Nous garderons toujours en nous ton amour éternel et inconditionnel. Je t’aime, papa. Tu es l’homme de ma vie. »

La chanteuse Jeanne Manson, retenue en Israël, avait demandé que ses mots soient lus : « Claude est aujourd’hui une étoile parmi les étoiles dans le royaume de Dieu. Merci Claude pour tout ce que tu nous as donnés, à travers ta voix, ainsi que tes mélodies que tu as composées avec beaucoup de grâce. Merci pour ta générosité ! Claude, tu nous berceras encore très longtemps, tu es intemporel. »