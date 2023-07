Catherine Fonck, cheffe de groupe des Engagés à la Chambre, va quitter la politique pour redevenir médecin

Celle qui a été élue députée fédérale pour la première fois en 2003, encore sous la bannière du cdH, et a été ministre par deux fois (entre 2004 et 2009 à la Communauté française, et durant quelques mois en 2014 au fédéral) reconnaît avoir déjà hésité à se représenter aux élections de 2019. Elle a annoncé son départ dans les colonnes de La Libre Belgique et de la Dernière Heure. «Si j’arrête, c’est d’abord parce que je crois en l’importance de limiter le nombre de mandats. Je crois au besoin de renouvellement de la classe politique. Ensuite, j’ai besoin de retrouver du sens dans ce que je fais», déclare Catherine Fonck. «Je m’investis à 150% dans mon rôle de parlementaire. Mais en fin de semaine, je me demande parfois si j’ai été utile. Je me sens de plus en plus en décalage avec la politique, avec la particratie, avec le court-termisme, avec le ’faire semblant’ plutôt que le ’faire’, avec cette paralysie qui ne fait que s’aggraver. La politique souffre d’un manque de résultats et d’efficacité. »

« Plus que jamais, je suis persuadée qu’on a besoin de politiques qui ont le courage de camper haut et fort dans la nuance pour porter des réponses adaptées aux réalités complexes de notre société et qui rassemblent les citoyens, qui créent du lien plutôt que de fracturer notre société », a-t-elle également ajouté sur Facebook. « C’est certes moins vendeur qu’une phrase choc de 10 secondes avec une soi-disant mesure magique qui règlerait tout. Mais c’est surtout bien plus honnête et bien plus efficace. Plus que jamais je suis persuadée que les politiques doivent réanimer le sens du bien commun en mettant leur énergie à collaborer de manière constructive pour tirer la Belgique vers le haut.»