Insolite en Corée du Sud: un robot chef d’orchestre!

Baptisé EveR 6, le robot de 1m80 a guidé les musiciens de l’Orchestre national de Corée, officiant seul pendant une partie du concert et avec l’assistance d’un chef d’orchestre en chair et en os pendant une demi-heure.

Surgi d’un ascenseur sous la scène du Théâtre national de Corée, EveR 6 s’est tourné vers le public avant de faire une révérence, sous les vivats des 950 spectateurs. Tout au long de sa performance, le robot a braqué sur les musiciens ses yeux bleus, sans ciller et en remuant la tête au rythme de la musique.