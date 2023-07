RWDM: un partage pour débuter

Après deux bonnes semaines d’entraînement, le RWDM a enfin eu droit à son premier match de préparation : le champion et promu de Challenger Pro League était opposé aux Luxembourgeois du FC Swift Hesperange. Un test intéressant face à une équipe un peu plus avancée dans sa préparation, puisqu’elle disputera le 1er tour de qualifications de la Champions League contre le Slovan Bratislava le 12 juillet. Du côté de Molenbeek, le premier 11 de la saison de Vincent Euvrard reprenait plusieurs titulaires de la saison dernière (Defourny, Heris, Le Joncour, de Sart, Hazard et Biron) et des joueurs qui n’avaient pas vraiment eu voix au chapitre lors de la défunte saison. Un premier 11 qui ne devrait pas être celui qui débutera la saison.

Jouée à huis clos, cette rencontre a vu les Molenbeekois prendre l’avantage en première période grâce à des buts de Jonathan Heris et Mickaël Biron. Pour le premier, c’est sur un centre de Kylian Hazard, repoussé par le gardien adverse, que Jonathan Heris a défloré la marque. Bien placé au bon moment, il a donc inscrit le premier but de la pré-saison du Daring. Quant au second, c’est sur une magnifique contre-attaque qu’Alexis de Sart lançait Biron en profondeur, lequel trompait avec sang-froid le gardien adverse.