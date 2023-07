SC Charleroi: Ntelo s’offre deux nouveaux buts en amical

Comme la semaine dernière, Felice Mazzù a encore largement fait tourner son noyau. Après avoir inscrit un but contre Mons, les Carolos en ont empilé cinq ce samedi. « On est monté en puissance par rapport à notre première rencontre », expliquait après-coup Felice Mazzù, « satisfait » de la prestation de ses troupes, même s’il estimait que les Carolos n’avaient pas toujours été assez justes avant la pause. « On n’a pas assez fait bouger l’adversaire et utilisé les espaces. »

Dabbagh buteur

Après la pause, les Carolos se sont par contre montrés bien plus efficaces puisque Dabbagh a inscrit son premier but carolo en tout début de second acte, avant que Marcq puis Ntelo, à deux reprises, fixent le score à 5-0. L’ancien attaquant du Standard avait déjà inscrit l’unique but la semaine dernière et en est donc déjà à trois goals en deux mi-temps lors de cette préparation. Il est même passé proche d’un triplé ce samedi, mais son essai de la tête a heurté la latte.