Tour de France: dans la famille Yates, place à Adam

Le duo de Bury s’est détaché dans la descente de la terrible côte de Pike, à neuf kilomètres du but. Adam, recruté cet hiver pour épauler Tadej Pogacar dans la reconquête du titre, et Simon, leader patenté de la formation Jayco, ont filé droit vers l’arrivée, sans communiquer ou presque, sans même se regarder, comme si leur connexion génétique suffisait à les porter ensemble vers l’exploit.

L’histoire du Tour s’écrit à l’encre de la souffrance, du panache, du brio, et parfois aussi de la fraternité. Samedi à Bilbao, alors que de premiers favoris ahanaient pour venir à bout des pentes sauvages du Pays basque, que d’autres pansaient des plaies déjà vives, des jumeaux nés dans le Yorkshire il y a 30 ans ont proposé un mano a mano sans précédent, un duel fratricide qui est entré de plain-pied dans la fantasmagorie de la Grande Boucle. Au fil des aventures séculaires de la plus grande épreuve du monde, des frérots se sont souvent épaulés ou tiré la bourre en course, ils ont déjà fait 1 et 2 au bout d’une étape du Tour (Andy devant Fränk Schleck à Serre-Chevalier lors de l’édition 2011). Mais jamais un duel entre jumeaux n’avait coloré la finale d’une étape, inaugurale de surcroît, et donc synonyme de premier maillot jaune.

« Un scénario de rêve ? En tout cas une expérience particulière, unique ! Mon frère et moi sommes très proches, nous nous parlons quasi chaque jour, dans nos carrières respectives (ndlr : ils ont évolué ensemble sous les bannières australiennes Orica puis Mitchelton et Orica, entre 2014 et 2020, avant de prendre des directions différentes). J’avais déjà porté le maillot jaune par le passé mais c’était le Tour du Covid (2020), j’en avais hérité après la pénalité reçue par Julian Alaphilippe (ndlr : l’affaire du bidon saisi en dehors de la zone autorisée, à Privas). Cette fois, je l’enfile après une victoire, j’ai l’impression de vraiment le mériter. » Sur un terrain euskadi qui lui sourit (il avait remporté la Clasica San Sebastian en 2015 et une étape du Tour du Pays basque en 2019), le récent lauréat du Tour de Romandie (2e du Dauphiné derrière Jonas Vingegaard) a parachevé le travail collectif, parfait, de l’équipe UAE, à la pointe de laquelle Pogacar a rassuré chacun. « Simon a assumé une grosse part du travail dans la descente de Pike, il était logique, compte tenu de la présence de Tadej à quelques secondes, que je ne collabore pas. Pas besoin de s’expliquer à ce propos, nous sommes pros et savions tous deux ce que nous avons à faire. Puis j’ai reçu un message de Tadej dans l’oreillette, il me disait d’y aller à fond ! »