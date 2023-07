Le dépôt de bus de la Stib à Haren sera modernisé : « L’objectif est d’avoir un site opérationnel pour 2035 »

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le dépôt bus de la Stib à Haren va être entièrement rénové via le projet Haren XXL indique la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen).

« Le projet vise la rénovation de l’ensemble du dépôt de bus en vue de son électrification, de même que celle du bâtiment administratif et social situé au centre du site. Il a également pour objectif l’optimisation des flux de véhicules et la centralisation des places de parking pour les véhicules privés et de service », précise Elke Van den Brandt.