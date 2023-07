Christos Doulkeridis: «Il y aura bientôt des bulles de silenceà Ixelles»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Récemment, le bourgmestre de St-Gilles a pris un arrêté interdisant la consommation d’alcool dans certains endroits publics. Une bonne idée ?

Je comprends la tentation mais, si on étudie ce problème, je ne pense pas que ce soit sérieux comme solution. Parce que les gens ne vont pas arrêter de boire, cela ne fait que déplacer le problème. Il faut régler le problème des nuisances mais pas par des petits coups. Cela dit, sur la consommation, il y a de vrais problèmes. Et donc, il manque une vraie stratégie alcool. Si on veut prendre un arrêté, il faut alors le faire au niveau de toutes les communes concernées par le problème.