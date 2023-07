Challenge La Meuse: Vincent Castermans et Myrtille Leusch s’imposent au jogging de Grand Rechain

Le parcours exigeant aura joué des tours à Stéphane Koninckx, lui qui est parti avec la tête de course mais qui a dû baisser le rythme rapidement à cause d’un manque de sensation et un départ sans doute trop rapide vu la forme du jour. À ce petit jeu, Vincent Castermans en a profité pour se placer en tête et creuser l’écart sur la concurrence. Il s’impose avec près d’une minute d’avance sur son plus proche poursuivant Mikail Dermikazan, qui monte en puissance chaque semaine. C’est le jeune Victor Brouwier qui vient compléter le podium. Une performance remarquable puisqu’il a à peine 15 ans et qu’il termine non loin des 2 premiers. Ce jeune est à tenir à l’œil les prochaines années.

Du côté féminin, on a pu voir de nouveaux à l’avant de la course. En effet, en l’absence de Sonja Vernikov qui est en stage aux États-Unis pour préparer sa saison, des portes se sont ouvertes. C’est Myrtille Leusch qui franchit la ligne d’arrivée en tête dans un beau temps de 41 minutes et 20 secondes pour 9,2 kilomètres. Elle se classe 58 ème du jogging. En deuxième position, nous avons vu Stéphanie Philippart qui finit par la même occasion première ainée. Ue magnifique performance. Olivia Beckers vient compléter le podium et prendre la première place chez les espoirs féminines