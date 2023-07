La place Marie Janson à Saint-Gilles, désormais un des plus grands piétonniers de Bruxelles, inaugurée (photos)

Le projet de la rénovation de la place Marie Janson fait partie du contrat de quartier durable Parvis-Morichar. Après la piétonnisation du Parvis en 2018, le réaménagement de cette place témoigne de la poursuite de la revitalisation et de la restauration du centre de Saint-Gilles. Ce nouveau lieu, relifté, a été inauguré ce samedi soir par la Commune et accueillera à nouveau le marché du Parvis.

« La nouvelle place Marie Janson vient compléter de belle manière le lien entre le Parvis et le parc Paulus, faisant du cœur de notre ville un des plus grands espaces piétons (1.540 m²) de Bruxelles », déclare Jean Spinette (PS), bourgmestre de Saint-Gilles.

La Promenade saint-gilloise

Les rénovations suivent également la volonté de favoriser la mobilité douce dans la commune. La place, anciennement (et partiellement) un parking pour voiture, sera piétonne. Les rues Jourdan et Moscou, qui entourent la place, seront prioritairement piétonnes. La place permet de connecter le Parvis de Saint-Gilles avec le parc Paulus, récemment aussi inauguré, et la place Van Meenen, qui connaît également un projet de piétonnisation.

Ensemble, ces éléments qui parcourent la commune forment la Promenade saint-gilloise, un trajet vert et une mobilité apaisée.

La nouvelle place Marie Janson compte également 93 arceaux vélos et un garage vélos fermé de 22 places.

« La place Marie Janson est un espace ouvert important dans l’un des quartiers les plus densément construits et les plus peuplés de Bruxelles », souligne Willem Stevens, échevin en charge de la Revitalisation urbaine (Vooruit/sp.a). Grâce au contrat de quartier Parvis-Morichar, en collaboration avec les architectes ‘Studio Paula Vigano, VVV, ARA et BAS’, nous y créons un important poumon vert avec des espaces de détente et de rencontre de qualité pour les habitants de tous âges. Cet espace a été construit, puis est devenu un passage, mais il sera désormais un nouveau lieu de rencontre, une véritable place de la ville ».

Un brin d’histoire

Depuis 2009, la place porte le nom de Marie Janson, la première sénatrice belge et mère de Paul-Henri Spaak, ancien bourgmestre de Saint-Gilles. Élue aux élections communales de Saint-Gilles, en 1921, elle devient ensuite la première femme parlementaire belge quelque mois plus tard, en décembre 1921, en tant que sénatrice.

Cent ans plus tard, en octobre 2021, le chantier de restructuration de la place lui rendant hommage commence. La majeure partie des travaux étant aujourd’hui terminée, la place Marie Janson devient le piétonnier le plus grand de la Région Bruxelles-Capitale (proportionnellement à la taille de la commune), témoignant également de la féminisation des espaces publics.