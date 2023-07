L’Assemblée générale du Cercle Européen Pierre Werner s’est tenue à Clémency (Luxembourg)

A l’ouverture de la séance de l’assemblée, le président actuel du Cercle, Daniel Hussin, a rendu un hommage particulier à Charles-Ferdinand Nothomb, membre fondateur et toujours vice-président. Il a été à la base de la création du Cercle et n’a cessé de développer des ponts entre les 2 Luxembourg jusqu’à la fin de sa vie. L’assemblée a respecté une minute de silence.

L’occasion aussi de présenter le bilan des activités de l’année écoulée, d’approuver les comptes de 2022 présentés par la trésorière, Bernadette Marthoz-Geradin, et de voter le budget 2023. François Kinard, administrateur et bourgmestre d’Aubange, donna l’évolution de la création d’un groupement de communes frontalières belges et luxembourgeoises voire françaises. Il mène ce projet depuis le colloque d’Aubange d’octobre 2019 du Cercle.