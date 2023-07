«Je n’aurai pas dû parler!»: Jean-Luc Reichmann dévoile les coulisses de la visite sur le plateau de Nagui, avec une spectatrice (vidéos)

Ce mardi 27 juin, les téléspectateurs de « N’oubliez pas les paroles », sur France 2, ont vu leur émission s’interrompre avec l’arrivée improvisée de Jean-Luc Reichmann. Profitant de la proximité entre les plateaux de tournage de sa propre émission, « Les 12 Coups de midi », et celle de Nagui, l’animateur avait décidé de faire une surprise à une de ses spectatrices. « Nous sommes en train de tourner sur le plateau mitoyen. (…) Et Karine, qui est ici est dans le public. (…) Elle me dit : ‘Je ne connais pas du tout votre émission, en revanche, je suis fan de ‘N’oubliez pas les paroles’. » a-t-il confié à son comparse. C’est donc tout naturellement qu’il a organisé une petite visite du plateau de Nagui, faisant un beau cadeau à Karine, qui était envahie par l’émotion, tout au long de la séquence.

C’est ce samedi 1er juillet que l’autre perspective de la séquence a finalement été diffusée sur TF1, dans « Les 12 Coups de midi ». Les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir la première interaction entre Karine et le présentateur, alors que ce dernier posait une question à Céline, la Maître de Midi du moment. « Quelle compétition sportive est surnommée la Grande Boucle ? » a-t-il demandé, avant de s’interrompre à cause de réactions dans le public. L’animateur est donc allé vers une femme en particulier, lui demandant ce qu’elle reprochait à la question. « J’ai trouvé que c’était quand même une question facile, surtout quand on est championne » a-t-elle répondu. Son interlocuteur lui a ensuite expliqué qu’il s’agissait d’une question d’échauffement, et que sa simplicité servait également à instruire le public, tout en collant à l’actualité.