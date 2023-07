« Nous ? Vieilles ? Jamais ! » au centre culturel de Bertrix : quand le théâtre renforce les liens entre générations

Près d’un an après le lancement d’un atelier théâtre réservé aux séniors, le Centre culturel de Bertrix est fier de vous présenter leur toute première création, mitonnée avec amour, mijotée à l’ancienne, aux petits oignons et assaisonnée du sel de la vie. C’est dire la saveur particulière de ce spectacle !

Que l’on soit dans les gradins ou sur scène, le théâtre n’a pas d’âge ! Et plus on a vécu, plus on a d’émotions, d’histoires, de sentiments à partager. Ici, les jeunes premiers ont déjà soufflé plusieurs dizaines de bougies ! De quoi alimenter largement l’écriture des diverses saynètes qui vous seront présentées.