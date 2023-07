Notre test de La Dalle, un concept qui propose des parcours pour découvrir les restaurants de Bruxelles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Envie de découvrir ou de redécouvrir les établissements Horeca du centre de Bruxelles ? Le concept La Dalle propose des balades gourmandes dans le centre de Bruxelles à la découverte de différents restaurants pendant tout l’été. Vous prenez l’apéritif dans un établissement, l’entrée dans un autre, le plat principal dans un troisième et le dessert dans un dernier restaurant. Et vous découvrez les adresses au fur et à mesure de la soirée.