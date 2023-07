Michel Drucker dévoile la date de son retour dans «Vivement dimanche»

Michel Drucker prépare activement sa rentrée, après plusieurs mois d’absence, causés par des soucis de santé qu’il semble désormais avoir dépassés. Il y a quelques semaines, l’animateur de 80 ans donnait de ses nouvelles à travers une vidéo publiée sur son compte Instagram. « Ceux qui me croyaient mort devront encore attendre ! » lançait-il, assurant être en pleine forme. Il avait ensuite confirmé son retour imminent au boulot, affirmant que son émission « Vivement dimanche » serait de retour à l’antenne pour la rentrée prochaine. Visiblement impatient de retrouver son public, il avait tenu à les remercier pour tous leurs témoignages : « Ça m’a beaucoup touché. »

Ce dimanche, le Parisien dévoile un long entretien avec « patriarche du PAF », au cours duquel il se livre sur ses derniers mois difficiles, avant d’évoquer son retour à la télé. « Ça va bien et j’ai presque encore du mal à le réaliser. Vu la gravité de ce que j’ai eu, je n’aurais jamais dû revoir un journaliste devant moi. C’est miraculeux » confie-t-il. Une réaction naturelle, sachant qu’il a passé deux mois à l’hôpital suite aux complications générées par sa maladie, l’endocardite infectieuse de la valve mitrale. « On m’a prescrit des antibiotiques chocs pendant un mois. Malheureusement, cela n’a pas suffi. Il fallait à nouveau opérer et changer la valve. (…) Un véritable coup de massue ! » ajoute-t-il. Son frère, médecin, lui a même confié qu’il avait frôlé la mort, suite à une baisse de tension importante qui a mené à la pose d’un pacemaker. « Le soir, je me disais que je ne serais peut-être plus là demain ou la semaine prochaine » assure-t-il.